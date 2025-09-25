ぐるナイ 野呂佳代がゴチ登場！ピタリが出た！！
【ゴチになります26 第18戦】
ゲストは初登場 野呂佳代さんと“秋の芸術ゴチ”！
そして今夜はピタリが出た！！
ゴチメンバーか？！野呂佳代さんか？！
そして果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】SAAWAAN BISTRO（サーワーンビストロ）
【住所】東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー タワープラザ 3F
【電話番号】03-6441-0737
【営業時間】
ランチ：11:00 〜 14:00（L.O. 14:00）
ディナー：17:30 〜 23:00（L.O. FOOD 22:00 / DRINK 22:30）
バー：11:00 〜 23:00（L.O. 22:30）
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】火曜日
【アクセス】
・東京メトロ 日比谷線「神谷町」5番出口 地下直結 徒歩6分
・東京メトロ 南北線「六本木一丁目駅」4番出口 徒歩2分
【お店紹介】
バンコクで華々しく開業を遂げた「SAAWAAN」は、開業からわずか7ヶ月でミシュラン一つ星に輝き、2021年に至るまで4 年連続でミシュランを獲得。
2020年にタイのベストシェフに輝いたシェフ「EARTH」と世界的パティシェの「PAPER」の織りなす料理は多くの人を魅了してきました。
現地のクオリティーはそのままに、より多くの人に気軽にお楽しみいただける新しいコンセプト「SAAWAAN BISTRO」を是非ご堪能ください。
結果発表
設定金額：1万7000円
自腹額：11万2200円 小芝風花 食事代支払い
おみや：2万1000円 増田貴久 おみや代支払い