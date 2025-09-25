【ゴチになります26 第18戦】

ゲストは初登場 野呂佳代さんと“秋の芸術ゴチ”！

そして今夜はピタリが出た！！

ゴチメンバーか？！野呂佳代さんか？！

そして果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】SAAWAAN BISTRO（サーワーンビストロ）

【住所】東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー タワープラザ 3F

【電話番号】03-6441-0737

【営業時間】

ランチ：11:00 〜 14:00（L.O. 14:00）

ディナー：17:30 〜 23:00（L.O. FOOD 22:00 / DRINK 22:30）

バー：11:00 〜 23:00（L.O. 22:30）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】火曜日

【アクセス】



・東京メトロ 日比谷線「神谷町」5番出口 地下直結 徒歩6分

・東京メトロ 南北線「六本木一丁目駅」4番出口 徒歩2分

【お店紹介】

バンコクで華々しく開業を遂げた「SAAWAAN」は、開業からわずか7ヶ月でミシュラン一つ星に輝き、2021年に至るまで4 年連続でミシュランを獲得。

2020年にタイのベストシェフに輝いたシェフ「EARTH」と世界的パティシェの「PAPER」の織りなす料理は多くの人を魅了してきました。

現地のクオリティーはそのままに、より多くの人に気軽にお楽しみいただける新しいコンセプト「SAAWAAN BISTRO」を是非ご堪能ください。



結果発表

設定金額：1万7000円

自腹額：11万2200円 小芝風花 食事代支払い

おみや：2万1000円 増田貴久 おみや代支払い

1位野呂佳代（±0円）1万7000円2位高橋文哉（−100円）1万6900円3位せいや（−300円）1万6700円4位増田貴久（−600円）1万6400円5位岡村隆史（−1300円）1万5700円6位白石麻衣（−1700円）1万5300円最下位小芝風花（−2800円）1万4200円

