¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¡õ´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ËµþÅÔ½Ð¿È¤Î22ºÐ¡È²»ÅÄ²íÂ§¡É¤òÈ´Å§¡ª¡Ö²íÂ§¤¯¤ó¤·¤«µï¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
µþÅÔ½Ð¿È¡¢22ºÐ¤Î¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢²»ÅÄ²íÂ§¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¼ç±é¡õ´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ë°¦¤·¤Æ¤æ¤¯¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£10·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¼çÂê²Î¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë²»ÅÄ²íÂ§¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¼ç±é¡õ´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´Æ½¤¡¦À©ºî¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¡¢TGC20¼þÇ¯µÇ°¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡Ù¤Ï¡¢UniReel¤Ë¤Æ10·î24Æü¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¡£
½ã°¦¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡¢Êª¸ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÎø¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ë¹Ë·¼±Ê¤ÈÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÏÃÂêºî¤À¡£
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯²»ÅÄ²íÂ§¤Î³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¡£2024Ç¯7·î¤Ë¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»ÅÄ²íÂ§¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¼«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤é²»ÅÄ²íÂ§¤ËÃíÌÜ¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¼«¿È¤¬¼ç±é¡õ´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëËÜ´ë²è¤ËºÝ¤·¡¢¼çÂê²Î¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë²»ÅÄ²íÂ§¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼çÂê²Î¤Ï10·î24Æü¤ÎÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë¡¢9·î25Æü21»þ¤è¤ê²»ÅÄ²íÂ§¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¹â¶¶Ê¸ºÈ ¥³¥á¥ó¥È
½Ä·¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò²»ÅÄ²íÂ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÅØ¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢²íÂ§¤¯¤ó¤·¤«µï¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï²íÂ§¤¯¤ó¤À¤±¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¤¥À¥á¸µ¤Ç¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤È¤³¤í²÷¤¯OK¤òÄº¤¡¢Ìó¿ô»þ´Ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤äºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëºÍÇ½¤ÈÅØÎÏ¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ë°¦¤·¤Æ¤æ¤¯¡×¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î»×¤¤¤òÀ§Èó³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼õ¤±¤È¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»Ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡Ù¤Ï¡¢TGC20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖA-Plus¡×¤¬2025Ç¯4·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿½Ä·¿¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖFANFARE¡×¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´Æ½¤¡¦À©ºî¶¨ÎÏ¡Ë¤Ë¤è¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ÊÁ´50ÏÃÍ½Äê¡Ë¡£10·î24Æü¤è¤ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖUniReel¡×Â¾¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¹â¶¶¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¹â¶¶¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¸¶°Æ¤¬ºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Î½Ð±é¼Ô¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¼«¿È¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Æ±´ë²è¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¹â¹»¤Î1³ØÇ¯°ã¤¤¤ÎÎø¿Í¡¦¹âÊö¹¡Ê¹â¶¶¡Ë¤ÈÄ«ÈæÆàßº¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
¹¤Ï°ì³ØÇ¯²¼¤Îßº¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ëµ¯¶È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ßº¤Ï¡È½éÎø¡É¤ò¼Î¤Æ¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤â¡¢Äü¤á¤¤ì¤º¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤È¡È¿´¤ÎÄì¤«¤éËÜÅö¤Ë´ê¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤À¤±¤¬³ð¤¦¤È¤¤¤¦²È·Ï¤ËÅÁ¤ï¤ëÎÏ¤ò»È¤¦――¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ç»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ºá¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°¦¤«¡£·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¤Ã¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ë¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú¤ò·Þ¤¨¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¤é½Ü¤ÎÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ô½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖFANFARE 1ST PROJECT¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¼Äºê¿¿¿ÍÌò¡Ê¹¤ä¸øÂÀ¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ë¡¢ßº¤ÎËå¡¦¼¶Ìò¤ÎÇÐÍ¥¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
²¬ºê¤ÏÂç³ØÂ´¶È¤È¤È¤â¤Ëµ¯¶È¤·¤¿¡¢¤ä¤ê¼ê¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤Ç¹¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Î°ì¥ÎÀ¥°½Çµ¡¢¹Ë¤Ï¹¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¶¦¤Ëµ¯¶È¤¹¤ëÂí¸øÂÀ¡¢È¬Â¼¤Ï°½Çµ¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¡¦»³¾ëÂóÏºÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£°½Çµ¤Ï¹¤Èßº¤Î´Ö¤Ë»°³Ñ´Ø·¸¤òÀ¸¤ß¡¢¸øÂÀ¤ÈÂóÏº¤ÏÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç±é¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤â¡¢ÂæËÜºî¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²¿¤è¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Î¾ï¼±¤äÅö¤¿¤êÁ°¤ò°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È³§¤Ç¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±ºî¤Ë·ü¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.24 ON SALE
²»ÅÄ²íÂ§
DIGITAL SINGLE¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ë°¦¤·¤Æ¤æ¤¯¡×
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
UniReel¡Ø¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡Ù
10·î24Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡¡¢¨Á´50ÏÃ
½Ð±é¼Ô¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¡¸¶ºÚÇµ²Ú¡¡²¬ºê¼Ó³¨¡¡¹Ë·¼±Ê¡¡È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ
