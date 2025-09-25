研ぎ澄まされた集中力と精密さが、勝負を分けるライフル射撃です。

来月、全国の舞台に挑む社会人アスリートを取材しました。

種目ごとに設定された姿勢で呼吸を整え、狙いを定めて引き金を引く。

わずか数ミリの違いが勝敗を分ける「ライフル射撃」。

パワーやスピードではなく、テクニックやメンタルをコントロールすることが重要だと言われます。

長崎市出身。

大手生命保険会社メットライフ生命に勤める 毎田 晴彦さん 23歳。

今月28日から滋賀県などで行われる「国民スポーツ大会」に県代表として出場します。

長崎北高校時代に競技を始めた毎田さん。

正確な射撃ですぐに頭角を現します。

（毎田 晴彦さん）

「10点に当たった時の爽快感。ど真ん中に当たった時はすごく嬉しいし、もう1発当ててやろうという気持ちになるので、そこから より集中力も高まっていくような競技」

国スポの出場権をかけた九州ブロック大会では、4年連続となる1位通過で本大会進出を決めました。

（毎田 晴彦さん）

「呼吸はやはりとても大事で、50メートル先の1センチを狙う種目なので、呼吸の乱れやちょっとした筋肉の動き方で、外れてしまう。腹式呼吸でゆっくり落ち着いて、リラックスして撃てるように意識している」

火薬を使って弾を打ち出す、スモールボアライフルを使用。

毎田さんの専門は「50メートルライフル三姿勢」です。

片膝をついた姿勢から撃つ「膝射」、うつ伏せの状態で撃つ「伏射」、立った状態から撃つ「立射」の3つの姿勢で的を狙います。

50メートル先の標的の中心部最高得点10点の範囲は、直径わずか1センチ4ミリです。

それぞれの姿勢で20発ずつ、トータル60発の合計得点で争います。

長時間の集中力が必要で「ライフルのマラソン競技」ともいわれます。

自身も県代表として国スポの前身である国体に出場し、日本代表経験もある杠 達朗監督は…。

（国スポ ライフル射撃 杠 達朗 監督）

「射撃に関しては、本当に冷静でどんなトラブルにも対応できる。緊張していると思うが、それを人には見せていない。自分のやるべきことをしっかりやっている選手」

去年は気持ちの焦りから、制限時間内に60発を撃ち切れず、8位と悔しい結果に。

立ち上がりの膝射でリズムを崩さないよう、メンタル面の強化を図り、5回目の国スポで過去最高となる成績に照準を合わせます。

（毎田 晴彦さん）

「自分自身の緊張に負けて点数を落としてるところがあるので、リラックスして普段の自分を出せるように意識して頑張る。去年は8位で悔しかったので、今年は3位以上で入賞できるように頑張る」

国民スポーツ大会は28日滋賀県で開幕し、毎田さんが出場するライフル射撃は10月4日から4日間。滋賀県と大阪府で行われます。