飼い主さんがトイレのドアを開けると、そこには…。まさかすぎる猫ちゃんの姿が可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で11.8万表示を突破し、「猫トイレに飽きたかぁ…いっぱい出すんやでぇ～」「凄いww」といった声が集まっています。

【写真：トイレに入ろうとドアを開けたら、中で猫が…】

トイレに入ると、そこにいたのは…

Xアカウント「あめ」に登場したのは、垂れ耳スコティッシュフォールドの「あめ」ちゃん。綿菓子のようにふわふわな見た目が可愛いあめちゃんですが、飼い主さん曰く、人間っぽいところもあるのだそうです。

ある日、飼い主さんがトイレに入ろうとしてドアを開けた時のこと。トイレの中には先客がいたそうですが、なんとその正体はあめちゃん！「あ、入ってるにゃ」と言わんばかりの表情で、人間のように便座に座っていたといいます。

飼い主さんいわく、「たまたまトイレのドアが開いており、その隙に入ったのではないか」とのこと。あめちゃんは、我が物顔で便座に座っていたそうで、飼い主さんも思わず笑ってしまったそうです。

あめちゃん、人間説浮上

当たり前のように人間のトイレに入り、落ち着いた表情を見せるあめちゃん。もしかすると、中身は本当に人間？なのかもしれません。今後はお箸やスプーンなどを使って、ご飯を食べるあめちゃんの姿が見られるかもしれませんね。

投稿は、Xにて8400件を超えるいいねを集めるなど、大きな話題となりました。今後どんな姿を見せてくれるのか、ますますあめちゃんの姿から目が離せません。

投稿を見たX民からは、「可愛い♡」「トイレにすっぽり入っている猫めっちゃ良いですね」「いつから入っていたのかが気になります」「最高におっぴろげてて可愛いです笑」など、さまざまなコメントが寄せられています。

Xアカウント「あめ」では、綿菓子みたいにふわふわなあめちゃんの愛らしくて癒やされる姿が多数投稿されています。

あめちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「あめ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。