今年はオープンワールド・ゲームの体験ブースが大盛況！ 行くべきブースまとめ #TGS2025
幕張メッセで現在開催中の東京ゲームショウ2025。
多種多様なゲームが世界各国から出展されていましたが、中でも大きく注目を集めていたのがオープンワールド・ゲームのブースです。 今回は実際に体験もできる、行くべきブースをまとめました。
『無限大Ananta』
まず紹介するのは先日、プレイ動画が公開されたばかりのNetEaseのオープンワールド・アクションRPG『無限大Ananta』（旧名：『ProjectMUGEN』）。日本っぽい街並みで（どっかで見たことのある気もする）ド派手なアクションで縦横無尽に駆け回ることができるのがとにかく楽しそうなゲームです。
基本無料のゲームでありながら、キャラクターガチャがないということも発表されて話題になっており、体験ブースには長蛇の列ができていました。今日は遊べませんでしたが、リリースされたらぜひ遊んでみたい！
逆水寒
派手さで言えば、同じNetEaseのオープンワールドMMO『逆水寒』は、ゲームの雰囲気を再現した巨大なブースが存在感を放っていました。
ゲームとしては王道の武侠ファンタジー・アクションゲームで、先にサービス開始となった中国本国では大人気のタイトルなのだとか。逆に日本では武侠もののゲームは遊ぶ機会があまりないテーマなので、個人的にはかなり気になりますね。
NTE
また、同じく中国のPerfect World StudioのオープンワールドRPG『NTE』も大きく派手なブースで出展。
アニメ調のオープンワールドで『無限大』のライバルと目される今作もかなり注目を集めているのか、ブースが賑わっていました。
Ghost of Yōtei
賑わいで言うと、SIEの『Ghost of Tsushima』の続編であるオープンワールド・アクション『Ghost of Yōtei』も大人気なようで、体験ブースはキャンセル待ちになっていました。
今回展示されていた、リミテッドエディション版の本体とコントローラーはゲームの雰囲気を見事に落とし込んでいてカッコよかった！
今作では 舞台が対馬から北海道に変わっただけでなく、『カウボーイビバップ』、『サムライチャンプルー』でお馴染みの渡辺信一郎監督が厳選した音楽のかかる「渡辺モード」や『十三人の刺客』などで知られる三池崇史監督モチーフの「三池モード」が用意されるというところも注目のポイント。
とにかくオープンワールド系ゲームの体験は盛況だったので、一般公開日に行こうという人は狙いを絞りつつ、体験してみるといいと思います！
