香川照之　ゲーム『龍が如く 極3』出演決定にネット驚き「スキャンダルあったけど一流」汚名返上の演技力に期待

9月24日、俳優の香川照之がゲーム『龍が如く 極3』に出演することが発表された。演じるのは浜崎豪役で、香川のビジュアルがそのままゲーム内に反映されるという。

香川が最後にテレビドラマに出演したのは、2025年4月スタートのWOWOW連続ドラマ『災（さい）』。今回、映像作品としてはゲームながらも、久々の大きな露出となった。

「『龍が如く』シリーズは、新宿・歌舞伎町をモデルとした架空の繁華街『神室町』を舞台に、極道の生き様や人間ドラマを描くアクションアドベンチャーです。2005年にPlayStation 2で第1作が発売され、実在の俳優や著名人が登場することでも話題を呼んできました。過去には渡哲也さん、ビートたけしさん、竹内力さん、大森南朋さんらが出演し、注目されてきました。日本国内だけでなく、海外でも『Yakuza』シリーズとして高い人気を誇っています。2024年にはシリーズ累計販売本数が約2770万本を突破。同年発売の『龍が如く8』は1週間で100万本を超えるセールスを記録し、過去最速のペースとして話題となりました」（ゲーム誌ライター）

今回の収録では、俳優が実際に演技を行い、その表情や口の動きをCGに反映させる「フェイスキャプチャー」が採用された。香川の顔の演技もキャプチャーされたが、これは、シリーズとしては初めての試みだという。

一方で、香川といえば2022年8月に『週刊新潮』（新潮社）で不祥事が報じられ、長い間表舞台から姿を消していた。

「2019年7月ごろ、東京・銀座のクラブでホステスに対し胸を触る、下着を外すなどの行為をおこなったとされ、被害女性がPTSDを患ったとも報じられました。誌面には香川さんが女性の髪を掴む衝撃的な写真も掲載され、社会的にも大きな影響を与えました。所属事務所は謝罪し、香川さん本人は当時司会を務めていたTBS系の情報番組『THE TIME,』で『行動を深く反省する』『自らを律していく』と頭を下げていました。トヨタとのCM契約が終了し、番組降板をするなど香川さんは芸能人生の危機に追い込まれました」（芸能ジャーナリスト）

こうした過去のスキャンダルを記憶している人々からは、今回のゲーム出演にさまざまな声がX上で寄せられている。

《ホステスの髪わしづかみしてたの龍が如く極3の伏線だったらしい》

《色々スキャンダルあったけど役者としては一流ですから》

《演技はハマる時はとことんハマるけど、今回はどんな感じになるんだろ？》

《顔の動きが凄いって、まさに香川照之にしか出せない味だろうな》

『龍が如く』という作品の特性から、X上ではかつての“髪掴み”報道と関連づける声も見られた。一方で、香川の演技力に注目する投稿も数多くある。

「香川さんはこれまでも数々の映像作品で強烈な印象を残してきました。過去の不祥事によるイメージは完全には払拭されていませんが、彼の演技の力強さは誰もが認めるところです。今回のゲーム出演を通じて、再び役者としての存在感を示すことができれば、評価の回復につながる可能性もあります」（前出・芸能ジャーナリスト）

スキャンダルの影と演技力への評価、その両面を背負いながら挑む香川照之の『龍が如く 極3』。どのような“芝居”を見せてくれるのか、注目が集まっている。