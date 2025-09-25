大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が25日（木）、今季のホームゲーム6試合で『プレミアム体験付チケット』を販売することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

このスペシャルチケットが販売されるのは、岡崎中央総合公園総合体育館を会場として行われる、2025年11月15日（土）と16日（日）の第4節及び2026年1月3日（土）と4日（日）の第9節となる大阪ブルテオン戦、そして2月7日（土）と8日（日）のサントリーサンバーズ大阪との第13節の合計6試合だ。なお、対象節の販売スケジュールに則り本チケットも発売が開始される。

チケット価格は77,000円（税込）で、1日につき20名を定員としている。座席はエキサイトシートのエンド1列目が提供され、選手とスタッフがいない時間帯でのロッカールーム見学権、チームベンチ体験権、選手が会場入りする際に出迎えることができるArrival Gate入場権、試合前のウォームアップの際の選手とのハイタッチ権、そして試合後に希望する選手1名との写真撮影及びサイン会に参加できるという、様々な特典付きの豪華なパッケージ内容だ。

STINGS愛知のホームゲームで、熱い試合と共にプレミアムな体験をしてみてはいかがだろうか。