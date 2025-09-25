『ボイプラ2』発ボーイズグループ名、「ALPHA DRIVE ONE」に決定
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の最終回が、25日午後8時から生放送され、デビューメンバーを決定するファイナルミッションを前に、グループ名が「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」だと発表された。
【番組カット】前回の順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
最終回では、ファイナルミッションを前にデビューグループ名が「ALPHA DRIVE ONE」になると発表された。グループ名には「必ず最高になるという目標と情熱、推進力をもったグループ」という意味が込められている。略称は「ALD1」となる。
