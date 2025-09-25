オープン前から行列ができていた＝２５日、ロピア湘南藤沢ミスターマックス店

食品スーパー「ロピア」（川崎市幸区）は２５日、ディスカウントストア「ミスターマックス」の湘南藤沢ショッピングセンター（藤沢市辻堂新町４丁目）内に新店舗を開店した。市内は精肉店として創業した原点で、スーパー転身後の「再挑戦」と位置付けている。

出店先は１階の約１７００平方メートルで、今年２月に閉店したスーパー「フードワン」の跡地。ロピアは市内に石川店を構えるが、創業地（南藤沢２丁目）により近い場所に出店を検討していた。売り場の壁面に湘南にあやかった海の生き物を描き、ロピア名物の鉄道模型は江ノ島電鉄風の車両を採用。原点回帰を演出している。

この日早々に６００人超の行列ができ、３０分前倒しして午前９時半に開店。県内で水揚げされた鮮魚のほか、オリジナル国産牛ブランド「みなもと牛」のブロック肉やプライベートブランド（ＰＢ）商品を中心に取りそろえた。パン粉をまぶした生魚はそのまま購入もでき、その場で揚げるサービスも始める。「生しらす丼」や、地元企業と開発したＰＢの「湘南ゴールドビスケット」の詰め合わせを用意する。

ロピアは納入業者に商品陳列を無償で手伝わせる独禁法違反（優越的地位の乱用）の疑いで、公正取引委員会の検査を受けている。新店舗について「他店からの応援も呼び、開店にこぎ着けている」（広報）とした。