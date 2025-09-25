米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州ピッツバーグ）が放送され、「ＡＥＷ女子世界タッグ王座」の新設が発表になった。



団体創設者で社長のトニー・カーン氏が「重大発表」として、番組内で「ＡＥＷには最高のレスラーたちが集まっている。まさに最高のプロレスが見られる場所だ。２０２５年のＡＥＷ女子部門がどれだけ強くなったか誇りに思っている。だからこそ、この部門に新しい王座を導入する時が来たと思う」と表明した。

その上で、年内に史上初となるＡＥＷ女子世界タッグ王座決定トーナメントの開催を宣言した。新たな２本のベルトもお披露目され、ピッツバーグの観衆からは大歓声が起きた。ＡＥＷの女子部門には、ＡＥＷ世界女子王座（現王者はクリス・スタットランダー）とＴＢＳ王座（現王者はメルセデス・モネ）の２本のベルトがあるが、どちらもシングルのタイトル。団体創設から約６年がたち、初めて女子タッグ王座が設立される。

これにいち早く反応したのが、３月限りで「スターダム」を退団し、４月からＡＥＷ所属となった白川未奈だ。自身のインスタグラムのストーリーに、新設タイトルのベルトを前に盟友のトニー・ストームと並んで腕を組み拳を突き上げるポーズの画像を投稿。白川＆トニーのタッグチームで、王座決定トーナメント出撃をアピールした。

折しもトニーは２０日のＰＰＶ「ＡＬＬ ＯＵＴ」の４ＷＡＹ王座戦でクリスに世界女子王座を奪われた。この日の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」のメインでは王者クリスに挑戦したが、あと一歩のところで逆転負け。試合前のインビューで白川は「トニー・ストームからはまだ連絡がないわ。心配だけど、私たちは互いに約束したの。全力で愛して、全力で戦うって」とコメントしており、心機一転、最愛のパートナーと「全力」で初代王者の座へと向かいそうだ。