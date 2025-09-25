音楽プロデューサー・秋元康氏が企画したオーディション番組「ラストアイドル」出身のタレント・西村歩乃果（30）が、22日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】30歳で磨きがかかった！ 元アイドルの寝起き姿にドキッ

7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、近い距離感で魅力に迫っている。インタビューでは、アイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦した理由、これからの展望を語っている。



また、発売中のFLASHデジタル写真集「Continue Life」では、隙のあるパジャマ姿や爽やかな寝起きランジェリー姿を披露。30歳を迎え、さらに磨きのかかった美ボディを見せている。



西村は1995年1月28日生まれ、神奈川県出身。ラストアイドル卒業後は、Netflix「オオカミちゃんには騙されない」出演やYouTubeで活動している。



同号は沢美沙樹が表紙を飾った。そのほか、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりや、水瀬陽菜乃なども誌面に登場している。



（よろず～ニュース編集部）