佐藤健、年内で活動休止のPerfumeと豪華ショット 「素敵な写真」「素敵なメッセージ」
俳優の佐藤健が25日、自身のインスタグラムを更新。年内で活動休止（コールドスリープ）に入ることを発表したPerfumeとの集合ショットを公開し、話題となっている。
【写真】Perfume・あ〜ちゃん、モデル並みの抜群プロポーションに反響「ウエスト細すぎるよぅ！」「カッコ可愛い」
写真には、佐藤とともに城田優、さらにPerfumeの3人が並んで笑顔を見せる姿が収められており、佐藤は「あなたたちと同じ時代を生きられてよかった！」とメッセージを添えた。
Perfumeは9月21日に年内での活動休止を発表。22日と23日には、東京ドームにて「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を開催した。佐藤と城田は、この公演を観覧したと見られる。
投稿に対しファンからは「Perfume東京ドーム行ってたんですね」「素敵な写真ありがとうございます」「貴重なオフショットをありがとう」「Perfumeの皆さんへの素敵なメッセージ 寂しくなりますがいつかまた会える日を楽しみにしています」といった声が寄せられている。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
