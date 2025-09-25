野村周平、“マイベイビー”と北海道ツーリングに反響「かっこよ」「サイコーっすね」
俳優の野村周平が25日にインスタグラムを更新。愛車とともに北海道をツーリングしたことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】長髪化でイメージ激変の野村周平、渋い単車で北海道ツーリング中
野村は「マイベイビーと北海道へ。北海道はデッカいなぁ」とつづり、知床岬をはじめとする北海道の名所を単車でツーリングした模様を公開。
湖畔に佇む愛車の渋い姿なども公開している野村の投稿には「かっこよ」「天気良くてサイコーっすね！！！」「わぁー北海道に来てくれてるんですね」「もっと投稿してほしぃー」といった声が寄せられている。
■野村周平
「アミューズ全国オーディション 2009 THE PUSH！マン 〜あなたの周りのイケてる子募集〜」グランプリ受賞。2010年に俳優デビュー。2012年、連続テレビ小説『梅ちゃん先生』で注目を浴びる。BMX（バイシクルモトクロス）やスケートボードなど、ストリートカルチャーをこよなく愛しており、2019年5月から1年間ニューヨークに留学。習得していた中国語だけでなく英語力も向上させている。＜公式プロフィールより＞
引用：「野村周平」インスタグラム（＠qs86＿shuhei）
【写真】長髪化でイメージ激変の野村周平、渋い単車で北海道ツーリング中
野村は「マイベイビーと北海道へ。北海道はデッカいなぁ」とつづり、知床岬をはじめとする北海道の名所を単車でツーリングした模様を公開。
湖畔に佇む愛車の渋い姿なども公開している野村の投稿には「かっこよ」「天気良くてサイコーっすね！！！」「わぁー北海道に来てくれてるんですね」「もっと投稿してほしぃー」といった声が寄せられている。
「アミューズ全国オーディション 2009 THE PUSH！マン 〜あなたの周りのイケてる子募集〜」グランプリ受賞。2010年に俳優デビュー。2012年、連続テレビ小説『梅ちゃん先生』で注目を浴びる。BMX（バイシクルモトクロス）やスケートボードなど、ストリートカルチャーをこよなく愛しており、2019年5月から1年間ニューヨークに留学。習得していた中国語だけでなく英語力も向上させている。＜公式プロフィールより＞
引用：「野村周平」インスタグラム（＠qs86＿shuhei）