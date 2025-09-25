長野市のスーパーでは25日、新米が入荷し販売が始まりました。去年は、価格高騰に加え品薄の状態も続きましたが今年は、棚いっぱいに新米が並んでいます。



次々と棚に並べられていく新米。長野市のスーパーでは25日、この秋収穫された新米が入荷し販売が始まりました。



長野市・新米購入

「せっかくこの時期なのでおいしいお米食べたいなと思って。味付けにはしないでお刺身とでも食べればいいかないいかな」





去年の同じ時期は新米の入荷が不安定で購入時に数量制限をしていたということですが今年は、数量制限もなく7種類の県産米が店頭に並びました。リポート「きょうから販売が開始した新米気になる価格は…5キロ3990円が主力となっています」価格は去年の同じ時期と比べると1.5から1.8倍。税抜き4000円をボーダーラインと考え消費者が手に取りやすい価格設定を心がけています。長野県A・コープ商品部商品第2課 樽田博儀課長「皆さんご承知の通り昨年非常にお米が高騰っていう形でお客様の家計を圧迫していると思うんですよね。我々としてもそこに寄り添ってできるだけ多くの方に食べていただきたいという思いもありますので」県内のA・コープ全店でも25日から新米が入荷し順次販売が始まるということです。