UVERworld vs SEKAI NO OWARI、初の対バン決定 12・26に日本武道館で
ロックバンド・UVERworldが主催する「VSシリーズ」で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京・日本武道館で開催されることが発表された。
【別ビジュアル】UVERworld vs SEKAI NO OWARI
「VSシリーズ」はUVERworldがさまざまなアーティストを迎えて行う対バン企画で、昨年はOfficial髭男dismとの公演が話題を集めた。
今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。
UVERworldは11月より全国ツアー"BOOM GOES THE WORLD"がスタート。
恒例となっている、12月25日の日本武道館公演〜PREMIUM LIVE on Xmas 2025〜など全国のアリーナとライブハウスをめぐり12月31日の福岡マリンメッセまで公演を行う。
SEKAI NO OWARIは、現在アジア6都市を巡るASIA TOUR 2025「Phoenix」を開催中。先日行われたソウル公演では2日間にわたり、現地のファンを魅了した。
■UVERworld VS シリーズ UVERworld vs SEKAI NO OWARI
2025年12月26日（金）日本武道館 午後5時開場、午後6時開演
出演：UVERworld／SEKAI NO OWARI
【別ビジュアル】UVERworld vs SEKAI NO OWARI
「VSシリーズ」はUVERworldがさまざまなアーティストを迎えて行う対バン企画で、昨年はOfficial髭男dismとの公演が話題を集めた。
今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。
恒例となっている、12月25日の日本武道館公演〜PREMIUM LIVE on Xmas 2025〜など全国のアリーナとライブハウスをめぐり12月31日の福岡マリンメッセまで公演を行う。
SEKAI NO OWARIは、現在アジア6都市を巡るASIA TOUR 2025「Phoenix」を開催中。先日行われたソウル公演では2日間にわたり、現地のファンを魅了した。
■UVERworld VS シリーズ UVERworld vs SEKAI NO OWARI
2025年12月26日（金）日本武道館 午後5時開場、午後6時開演
出演：UVERworld／SEKAI NO OWARI