２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が２４日に臨時記者会見を市内で開き、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたと明らかにしたことを報じた。

小川氏は未婚、男性が妻帯者と認識していたものの、ホテルでの面会は今年２月から１０回以上に及んだと説明。ホテルまで公用車を使ったケースもあったという。小川氏は「公私にわたる相談に乗ってもらっていた」と男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。出処進退については「第三者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。

コメンテーターで出演の内科医でタレントのおおたわ史絵さんは「ご家族の方にとって見ると、男女の関係があったかどうかはすごく重大な問題になってくると思うんですが、関係ない我々にとっては、そんなことよりも、どうしてそういう場所を使うのか。場所選びが根本的に大人として間違っている」とバッサリ。

「後は妻帯者の方とそういうところに行くっていう相手選びも間違っている。４２歳の大人であれば…。せっかく市長にまでなられたのにね。こういう風に一つ、いやらしいイメージがついてしまうと、たとえ何がなかったと言っても誰も信じてくれなくなってしまう。すごくバカらしいし、もったいないですよね」と続けていた。