『ゴチ』ピタリ賞出た！喜びを爆発させる【ネタバレあり】
きょう25日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）内の人気企画「ゴチになります！26」では、野呂佳代をVIPチャレンジャーに迎えた。ピタリ賞も飛び出し、一同が騒然となった（※以下、ネタバレ表現を含みます）。
【写真】満面の笑みで…ピタリ賞獲得者が喜び
今回のテーマは、“秋の芸術祭りゴチ”ということで、さまざまな芸術センスを磨いていく。まず、自分が描いた絵で動画が生成できるAIソフトに挑戦。それぞれ好きな動物を描くが、せいやの絵心には疑問が…。何でも器用にこなす高橋文哉も意外な弱点が。だがそんな絵が生成AIで、アニメのように動き出すと一同は感動。野呂も小学生の頃から描いているという動物に「やっと命が吹き込まれた」と大満足となった。
続いて「せつない秋の思い出を詠む」俳句企画では、1位の人は1品目の金額を教えてもらえるご褒美が。先生の顔色を気にする増田貴久に野呂は「失速してる。自信持てよ」とカツを入れる。そんな中、注目の1位には「先生どうかしてる！」と全員驚くが、一体誰。他にも、靴下で動物を作るソックスアニマル作りに挑戦。「なんか見せつけてきたな」とせいやが言う高橋のセンスとは。
ゴチバトルの舞台は麻布台ヒルズにある新感覚なタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」。設定金額は1万7000円。すると今回はなんとピタリ賞が「出ちゃいました〜！」。このタイミングでのピタリは今後の自腹レースに大きく影響する。現在最下位の白石麻衣は「心臓の鼓動が速い」。小芝風花は「100万円はろてんか」と天を仰ぐ。一方、増田は「もう立っておいていい？」と今年2度目のピタリに自信（？）。野呂は「撮れ高OK野呂佳代OK」で帰りたいとピタリを願う。
高橋、せいや、増田が呼ばれる中、白石、小芝、岡村、野呂が残る展開に。今後のゴチバトルの展開も踏まえて、増田が「野呂さん、絶対に残らないでよ」と笑いを交えて呼びかけると、野呂が「だとしても、やめてよ！」とツッコミを入れるなど、大いに盛り上がった。ピタリかビリかという天国と地獄の瞬間を味わったのは、野呂と小芝。結果、野呂がピタリ、小芝がビリとなった。
野呂は「ピタリ賞まで取れるなんて、本当に売れたなぁ」とかみしめるように語っていた。
