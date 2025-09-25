【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）

【映像】160キロの火の出るようなストレート

ドジャースの佐々木朗希投手がダイヤモンドバックス戦にリリーフとして復帰登板。138日ぶりのメジャーマウンドは、1イニングながら圧巻の投球を披露した。

3ー1とドジャースが2点リードの7回、佐々木がメジャー復帰のマウンドに立った。先頭のマッキャンを2球でサードゴロに打ち取ると、続くタワは内角低めへの99.1マイル（約159.5キロ）のストレートで見逃し三振に仕留め、球場をどよめかせた。

そして迎えた8番バルガスとの対戦では、真価を発揮。フルカウントまで粘られながらも、最後は外角低めへ渾身の99.5マイル（約160.1キロ）を投げ込み、バルガスのバットは空を切った。打者が全く手を出せないストレートに、敵地の観客も思わず息を呑む一球となった。

試合の実況を務めた生明辰也アナウンサーは「復活のマウンド、見事2三振で抑えています！」と絶叫。元メジャーリーガーで解説を務めた川崎宗則氏も「He is back！」と声を張り上げ、復帰登板を大興奮で称えた。

佐々木の復帰登板の様子をベンチから見守っていた大谷も、空振り三振に切って取った瞬間に立ち上がって力強い拍手で応えた。この“胸アツ光景”に中継の視聴者からは「最高の復活」「鳥肌立った」「マジでいい球！」「おかえり！」といったコメントが次々と寄せられ、ファンの熱気は最高潮に達した。

わずか1イニング、13球の登板ながら2奪三振無失点。圧巻の投球を披露した佐々木は、ブルペンの不安を抱えるチームにとって大きな光明となった。

※川崎宗則氏の「崎」は正式には「たつさき」

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）