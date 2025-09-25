Snow Man向井康二、タイ出身の母親が大喜びした映画撮影を回想「LINEが鳴りやまない」

9月25日、日本テレビ系『ZIP！』に、Snow Man・向井康二がVTR出演。幼少期を過ごしたタイでの映画撮影を振り返った。

番組では今回、東京とタイ・バンコクを舞台にした映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）で主演を務める向井らへのインタビューを実施。

この中で、タイは向井の母親の出身地であり、自身も幼少期を過ごしたゆかりのある国で、現地に3週間滞在して撮影が行われたと紹介されると、向井は、「がっつりタイで作品撮るのは初めてだったので。自分にとっては大切な作品になりますよね」とコメント。

そして、“ご家族からの反応は？”と聞かれると、向井は、「おかんがね、喜んでますよ。LINEが鳴りやまない」といい、母親が映画のポスターの写真を各地に撮りに行っていると明かした。

また、“タイでの撮影中大変だったこと”については、「タイ語のセリフかな。お母さんと練習してるので」「基本先生はお母さんなんですよ」と明かしつつ、「まだ（母親は完成した映画を）見てないんですよ。見たら劇場で泣いてる姿は想像つきますね。『う〜康二〜！』って言ってそう。で、ファンの人にバレる。『絶対母ちゃん！』」と話して笑いを誘っていた。