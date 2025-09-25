◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第２日（２５日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、第１セットに左足首を痛めるアクシデントがありながら、世界４１位のセバスティアン・バエス（アルゼンチン）に６−４、６−２の貫禄のストレート勝ち。「練習の時から、今の試合まで最高の雰囲気だった」と、右手を高らかに挙げると、埋め尽くした大観衆から声援が送られた。２回戦では、同４５位のジズ・ベルグ（ベルギー）と対戦する。

満員となった有明コロシアムに緊張感が走った。第１セットの２オール。第５ゲームの時だった。第１ポイントで、相手の球を追ったアルカラスの左足首に異変が起きた。

ひねったようには見えなかったが、突然、アルカラスは右片足１本で飛びはね、コート上に座り込んだ。「アンラッキーだった。ドロップショットを拾いに行ったときに痛めたようだ」。両手で頭を抱え、苦悶の表情を見せた。

すぐにトレーナーが呼ばれ、アルカラスはベンチに戻り、テーピングと湿布のようなもので処置。コートに戻り、プレーを続行した。しかし、左右に振られると、最初はおそるおそる足を踏み出しているように見えた。

また、アルカラスが第１セット５−４リードで、降雨のために約３０分中断した。開閉式の屋根を閉めるため、両選手は、いったんコートから姿を消した。約３０分後に戻ってくると、アルカラスは一気に３ゲームを連取。そのまま勝利へ突っ走った。

日本での初試合が、左足首の負傷のアクシデントに、降雨中断のハプニング。剛腕のフォアハンドから繰り出されるショットに、会場がどよめき、話題満載で世界王者は日本のファンに貫禄を見せつけた。次戦については「できる限りのことをして、この状態を保つように努力したい」と話すにとどめた。