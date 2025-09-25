群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、部下の既婚男性と１０回以上ラブホテルで密会したことを認める一方で「男女の関係はありません」と主張した会見の模様を、２４日から２５日にかけてテレビ各局のニュース・情報番組が報じ、ネットが荒れている。

小川市長は、人目をさけてラブホテルで相談・打ち合わせを行った旨を説明したことに、テレビのコメンテーターも、ネットでも総ツッコミ。

ただし市長が密会時に「駐車場まで市役所から公用車で送ってもらったこともあります。休みの日は自分の車で」と発言したことに関しては、前代未聞の衝撃事実にネットもドン引きした。

「公用車でラブホはなかなかｗ車種や看板の有無気になるｗ」「大層なご身分ですなぁ」「ニュース流し見してたら公用車でラブホ！？ヤバ」「アウトでしょ」「公用車でラブホテル、流行語大賞に滑り込みそう」「公用車使ったらバレるやろ」「公用車でラブホはあり得ません」「すごいね」「会見したメンタルはすごいと思う」「不倫は当人同士の問題だけどやるべき仕事もせず公用車を使ってやる意味がわからん」「パワーワードがトレンドに上がってるのを見て、思わずワロタｗ」「運転手さんもおるのに」「田久保の次はラブホ市長かよ」「これは前代未聞」「即刻辞職」「周りの目を気にするわりには公用車でラブホね。ふ〜ん」との反応が殺到している。