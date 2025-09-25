“三千里くらい後追いする”子→トウモロコシを与えた結果がXで反響「うちはチャンネル玩具」【ママリ】

家事をしたいときの後追い、とうもろこしに助けられ…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ちっち高齢初産🦖9m(@QzXrOdDHcq52158)さんの投稿したお写真です。親の姿が見えなくなると泣いてしまったり、追いかけてきてしまう赤ちゃんの後追い。かわいいけれど、ときに困ってしまいますね。ちっちさんは後追いされたある日、とうもろこしを与えたところ20分ほど夢中に！その瞬間をカメラに収めました。

親の姿が見えなくなると泣いてしまったり、追いかけてきてしまう赤ちゃんの後追い。家事をしたいときなど、後追いはかわいいけれど、ときに困ってしまいますね。それぞれの家庭によって対応の仕方が違うのではないでしょうか。





投稿者・ちっち高齢初産🦖9m(@QzXrOdDHcq52158)さんの場合は、後追いされたある日、とうもろこしを与えたところ20分ほど夢中に！そのかわいい瞬間をカメラに収めました。大変な育児の合間の、癒される瞬間がこちら。

©QzXrOdDHcq52158

母をたずねて三千里くらいずり這いで後追いされるのですが、今日とうもろこしを与えたみら20分くらい夢中になってくれた！！！たった2本の歯で！



後追い愛おしいんだけど家事したいとき夢中になってくれるものテレビ以外で他にあったら教えて下さい

母をたずねて三千里くらいとの表現から、お子さんの後追いが大変だったとうかがえます…。そんな中で20分が確保できたのは大きいです。色や食感など、お子さんにとって夢中になる何かがあったのでしょうね。



「チャンネルの玩具に食いついたよ」「おててがムチムチで最高」などの声が寄せられていました。さまざまなものを試す中で、夢中になるものがいくつか見つかるとよいですね！大事そうに両手でとうもろこしを握りしめるお写真がかわいい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）