避けられてる？と不安になる。グループLINEで、私だけがスルーされる違和感【ママリ】

グループLINEで「自分だけ無視」されてるような…？

グループLINEがあり、◯◯日遊ぼー！っていうLINEが来るのですが、私が「その日は無理だから私以外のみんなで遊んでいいよー！」って送ると

私以外のメンバーで遊ぶのに

私が大丈夫で、その中の１人とかが「その日は無理だから私抜きでご飯行ってきてー！」って友達が言うと

「◯◯がいないなら、また別日に遊ぼうか。」ってなります。

私が無理な日は私以外のみんなで絶対遊ぶのに、、

私が大丈夫な日はみんながそろわないと遊ばない。

これって、私避けられてるんですかね？？(T ^ T) 出典：

qa.mamari.jp

グループLINEなどみんなで同時にやり取りがし会えるSNSツールは便利ですよね。遊ぶ予定や仕事の予定などを個別に連絡しなくて済むので便利に使っている人もいるでしょう。一方で、友人同士のグループLINEでは「自分の発言だけスルーされてる？」と思う場面もあるかも…。この記事では、友人同士のやり取りで何だか自分の発言だけ軽んじられているように感じるという投稿を紹介します。

グループLINEの仲間で予定を立てる時、投稿者さんの都合が悪い日でも他の仲間は一緒に遊ぶのだそうです。一方で、別の仲間が都合が悪い時は「ではみんなが集まれる日に」と言われるそうで、このやり取りに投稿者さんはモヤモヤしています。



1度だけなら勘違いかな？と思いますが、もし何度もこうしたことがあると、投稿者さんのように「私だけ避けられているのでは？」と不安になる気持ちも分かりますよね。

共感や気づきなどさまざまな声が

「自分だけ避けられているのでは？」と不安になっている投稿にはさまざまな意見が集まりました。

それめっちゃモヤっとしますね😥！

避けられてはないと思いますけど、Yさんが気にしない性格だと思われてるのかな？😥 出典：

qa.mamari.jp

今は臨月だからとかじゃなくってですか？？

他の方のおっしゃる通り、別にそんなことないと思います！！

けど、私も同じく気にしてしまいますが(^^;;

でも、私よくグループで集まりをかける幹事をしてたんですが、盛り上がりに必要な友達が来ないと、違う日にするー？とかやってました💧(とか、グループ内で、多少の合う合わない人の組み合わせもあるので…←私が～とかじゃなくて他の子が)

ひいきしてるつもりも悪気もないですが、相手に嫌な気させることに気付いたので、ダメになった人が傷つかないように、「行ける人、私に直接連絡お願いします！」ってしてました！

避けられてるなら、元々声かけないと思うし、ただメンバー内の盛り上がりがどうこうの話じゃないかと思います(^^;; 出典：

qa.mamari.jp

友人の振る舞いに「モヤっとしますね」という共感や、幹事側の「無視ではなくてメンバーの親密度を考慮しているのでは？」という視点などさまざまな声がありました。



投稿者さんがされた行為だけを見ると「モヤモヤする」という不安な気持ちは本当によく分かりますよね。一方で、幹事をしたことがあるという人の「グループ内での多少の合う・合わないを考慮していた」という意見も「なるほど」と感じるものがあります。



複数人での集まりについて日程調整をするのは結構大変。みんなが気持ちよく、わだかまりもモヤモヤもなくスケジュールが組めるように、自分が調整する側になったらそうしたことを配慮してきたいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）