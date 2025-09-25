中学生のスポーツは、少子化の影響で学校の部活動の縮小や地域への移行が進んでいます。



そんな中、先月茨城県で開かれた中学生の野球の東日本の大会で、富山市のクラブチームが県勢で初めて優勝しました。

正式な練習拠点が決まっていないなど課題を抱えながら、どのように力をつけて優勝したのか。チームの取り組みを取材しました。

◆市長への報告会 3年生:稲垣 英心投手

「負けているときもみんなで声を出しながらやれたことが一番最後の思い出になって良かった」





少子化も影響 増える中学軟式野球のクラブチーム

3年生にとって最後の大会での優勝を藤井富山市長に報告したのは、富山中学軟式野球クラブです。先月、茨城県で行われた東日本少年軟式野球大会で「守る野球」で持ち味を発揮し県勢初の優勝を果たしました。◆3年生:石井 大琉主将「1期生で先輩がいない中、自分たちでチームを作ってきて最高の仲間と最後まで笑って終えられたので、最高にうれしい」8月で3年生が引退し、新チームとして始動している富山中学軟式野球クラブ。民間で運営する富山市のクラブチームとして3年前に設立されました。全国の中学校の野球部では少子化の影響で生徒数が減少し、学校単独ではチームの人数が確保できないことから廃部に追い込まれるケースも少なくありません。

また、国が進める部活動の地域移行の影響もあり、県内の中学生の野球大会では近年、学校からの出場が減少する一方で、クラブチームはおととし初めて2チームが参加しました。

現在は8チームと毎年、増加しています。



富山中学軟式野球クラブの部員も毎年増えていて、現在は、1・2年生あわせて42人で県内最大規模です。

◆2年生:黒田 隆裕 新主将

「少年野球のチームメイトが多くこのチームに入って、誘われて」



◆1年生:恒田 新太選手

「全員が仲良い、コミュニケーションが取れている元気出したりそういうところがすごい良いところ」

クラブチームならではの悩みも

一方、クラブチームならではの悩みもあります。そのひとつが正式な練習拠点が決まっていないことです。



現在は、市内の小学校や公共のグラウンドなどで活動していますが、週4日の練習場所を確保するのは一苦労です。



◆富山中学軟式野球クラブ那智 究代表

「知り合いの高校とかにお借りできますか？と毎月お願いしている」



部活動の場合大会によっては富山市から出場経費の一部補助を受けられるのに対し、クラブチームは現状、補助の対象になっていません。



富山市は、「国が検討しているクラブチームの定義が決まり次第支援を協議したい」としています。

練習のたびにノックも 保護者のサポートが不可欠

こうした中、チームが力をつけてきた背景には保護者の協力がありました。



◆主将が保護者にノックを依頼

「ノッカーは東さんと岡田さん」

部員の送迎や場所の確保だけでなく、練習のたびに保護者がノックを打ってサポートしています。



◆保護者が指導する声

「前、前、前！」「うしろからね」

◆富山中学軟式野球クラブ黒崎 清二監督

「自分が打って指導するとノックが止まる。小学校の時からベンチに入っている人が多いので」



◆保護者

「負担と感じることもあるけどすべては子どもの成長のためと思っている」



2年生:黒田 隆裕 新主将

「自分たちのために練習環境を作ってくれて、これから自分たちも頑張っていきたい」



全国大会にもつながる来月の新人戦は新チームの初陣。チーム一丸で臨みます。