「スーパー台風」となった台風18号の被害の様子が明らかになってきました。台湾ではこれまでに14人の死亡が確認され、行方不明となっている22人の捜索も進められています。

街に深々と刻まれた爪痕。住宅街から水は引いたものの、灰色の泥が道路を覆いつくしたままです。台湾当局は軍を派遣し、救助や復旧活動を急いでいます。

台湾を襲った「スーパー台風」台風18号。東部・花蓮の山間部でせき止め湖が決壊し、市街地に灰色の濁流が流れこみました。

2019年に完成したばかりの橋も、大部分が崩落。濁流の勢いの強さを物語っています。

市街地に流れこんだ水は、スーパーの店内にも流れこみました。

水は、従業員の腰をこえる高さにまで達しています。2人が板を手に食い止めようとしますが、押し流され体勢を崩す様子も見られました。

スーパーの従業員

「2人はただ水をせき止めようとしていたのではなく、ほかの従業員と客を助けようとしていました」

台湾ではこれまでに14人の死亡が確認され、22人が行方不明となっています。

台湾当局は被災者支援のための寄付金口座を開設。25日から受け付けを始めるということです。

台風18号は24日午後、中国南部・広東省に上陸したのち、西へ向かっていて広東省では220万人以上が避難しています。