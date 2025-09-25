26日（金）の天気

日本海側では朝まで雨の残るところがありますが、天気が回復するでしょう。気温が上がり、真夏日が続出しそうです。

●西日本・沖縄

山陰は朝にかけて雨の降るところがありますが、日中は晴れ間の出るところが多いでしょう。25日（木）より気温が上がり、各地で30℃を超えそうです。

●東日本

北陸は明け方にかけて激しい雨の降る恐れがありますが、午後は晴れ間もあるでしょう。関東は夜、にわか雨の可能性があります。最高気温は名古屋で33℃、東京で31℃など真夏日のところが多く、朝晩との気温差が大きくなりそうです。

●北日本

北海道は晴れ間があっても天気の急変に注意が必要です。札幌は最高気温25℃の予想です。東北は晴れて、仙台、福島は30℃まで上がるでしょう。

週間予報

●大阪〜那覇

27日（土）は晴れますが、28日（日）は雲が広がり、福岡では雨が降り出すでしょう。週明け29日（月）は広く雨となりそうです。鹿児島、那覇では連日の真夏日となるでしょう。

●新潟〜名古屋

29日（月）は各地で雨が降りますが、30日（火）は晴れるでしょう。10月スタートの1日（水）は雲が広がり、暑さが落ち着きそうです。最高気温は東京などで25℃の予想です。

●旭川〜福島週末は各地で晴れますが、29日（月）は雨が降るでしょう。再び、雨・風が強まるおそれがあります。気温は平年よりも高い日が続き、東北は来週も25℃以上の夏日の日がありそうです。