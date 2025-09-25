東京電力は２５日、福島第一原子力発電所２号機の溶融燃料（デブリ）の試験的取り出しについて、今年度末に予定していた３回目の着手を、２０２６年度に延期すると発表した。

初めて投入する取り出し装置「ロボットアーム」に付けるカメラの放射線への耐性が、低いことが判明したためという。

昨年の１回目の取り出しでは、釣りざおのような形の取り出し装置に付けたカメラの映像が見られなくなるトラブルが発生。原因は放射線の影響とみられたことを踏まえ、東電は今年８月、ロボットアームに付ける別の機種のカメラに放射線を照射する試験を実施した。結果を受けて搭載するカメラ全８台のうち、先端部などに付ける４台は機種を変更することになった。

東電の当初の計画では、広範囲を探索できるロボットアームを１回目から使う方針だったが、開発が難航し、３回目でようやく投入することを決定していた。

１１年の原発事故では、炉心溶融（メルトダウン）で１〜３号機に推計約８８０トンのデブリが生じた。政府・東電が５１年までの完了を目指している廃炉作業において、デブリの取り出しは最難関とされる。