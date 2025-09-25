師匠にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバーランキング！ ダントツ1位は「煉獄杏寿郎」、続く2位は？
劇場版最新作が国内上映映画歴代2位の興行収入となり、大ヒット中の『鬼滅の刃』。鬼殺隊の最強剣士である「柱」たちは、激しい戦いの中で信念を貫く憧れの存在です。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「師匠にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、岩柱の悲鳴嶼行冥です。盲目ながら、鉄球を鎖でつないだ斧型の日輪刀を巨躯から振るい、鬼殺隊最強と称されています。
いつでも慈悲の涙を流し、念仏を唱えているのが特徴。身寄りのない子どもたちを寺で育てていた過去を持ち、風柱・不死川実弥（しなずがわさねみ）の弟である玄弥を弟子にするなど、面倒見の良さが垣間見られます。
回答者からは「いつも冷静で落ち着いて判断しているから」（30代女性／広島県）、「人間とは、愛とは！とたくさん教えてくれそう」（40代女性／北海道）、「必要なタイミングで的確な指導をくれそう」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、炎柱の煉獄杏寿郎です。正義感が強く、持ち前の明るさとリーダーシップで多くの柱や隊士から慕われていました。
無限列車における上弦の参・猗窩座（あかざ）との戦いで命を落とすも、身を挺して乗客200人の命を守り切った生き様は、今も鬼殺隊に息づいています。
回答コメントでは「なんでも教えてくれそう」（30代男性／岩手県）、「厳しくもあり誉めてもくれそう」（40代男性／福岡県）、「ちゃんと道筋を考えた教えをもらえそう。他の柱だと感覚派が多そうなので」（50代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
