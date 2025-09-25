出産や子育てへの理解を深めてもらおうと燕市の高校で赤ちゃんとの交流会が開かれました。実際に赤ちゃんを抱っこした高校生。どんな感想を持ったのでしょうか。



赤ちゃんとの交流会が開かれたのは燕市の分水高校です。生後3か月から3歳の赤ちゃんとその母親が高校を訪れ、1年生35人と交流しました。



この交流会は、赤ちゃんと触れ合うことで、出産や育児についての理解を深めてもらおうと燕市が開いたものです。初めて赤ちゃんと触れ合う生徒も多く、母親に教えてもらいながら、おそるおそる抱っこを体験します。





〈高校生〉「泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃう」「やばいやばいやばいやばい。どうしたらいい」緊張でいっぱいだった生徒たちも徐々に慣れてきた様子。男子生徒からはこんな質問も…〈高校生〉「妊娠中に生活で不便だったのはなんですか？」〈赤ちゃんの母親〉「腰が痛いんですよ。お腹が大きくなると腰の骨の形が変わって開いてきたりお腹も重たいしで」ほかにも、一日の生活リズムや名前の由来などを聞いた生徒たち。出産や育児への理解を深めていました。Q）きょうの話聞いてどう？〈高校生〉「育てたいなって気持ちもあったし、大変さもあって色々な気持ちがありました」〈高校生〉「出産大変なんだなと思いました。可愛いし、成長をみたい。自分の赤ちゃん見てみたい」赤ちゃんとの触れ合いを通じて生徒たちは将来へのイメージを膨らませていました。