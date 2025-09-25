「大森元貴って何人いるんだ？！」大森元貴、別人級ショットに驚きの声！「振り幅凄すぎなんよ」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは9月25日、自身のInstagramを更新。自身のソロショットを2枚公開しました。
【写真】大森元貴の別人級ショット
こちらはNHK連続テレビ小説『あんぱん』のオフショットで、第129話で大森さん演じる「いせたくや」が登場したときの姿です。
コメントでは「大森元貴って何人いるんだ？！？！」「別人だー！」「もう振り幅凄すぎなんよ」「特殊メイクって凄いですね」「オンとオフ感半端ない笑」「同一人物ではございません」「これはもう中の人ですね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「同一人物ではございません」大森さんは2枚の写真を投稿。2枚目が黒いジャケットを着用した大森さんのソロショットです。1枚目は緑色のニットを着用してメガネをかけた高齢の男性……かと思いきや、こちらも大森さんのソロショットです。ややふっくらした印象かつ、白髪の目立つ髪形で、まるで別人のように見えます。
「え、2枚目おいでって事…？！」たびたびInstagramにオフショットを投稿している大森さん。23日には自撮り風写真を公開しました。ファンからは「本気で惚れさせにきてる？笑」「え、2枚目おいでって事…？！」「カッコ良すぎて死んじゃう…」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)