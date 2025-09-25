¡Ö¤¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡»ØÎØ¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¼êºî¤ê¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¡ÄÈ¬ÌÚ¤Î¿è¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë»ëÄ°¼ÔàÊü¿´¾õÂÖá¤Û¤Û¾Ð¤ßÎ¹Î©¤ÄÍö»Ò¤Ë¡Ö¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û
¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¿è¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏàÊü¿´¾õÂÖá¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤Ï¡¢ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤ÎÂè129²ó¤òÊüÁ÷¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°¤ÇÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Íö»Ò¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¾¯¤·Áá¤¤¤±¤É¡×¤ÈÉõÅû¤ò¼êÅÏ¤¹¡£¡Ö¤¨¤¨¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÍö»Ò¡£²¡¤·²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖHappy Birthday¡×¤È¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä¤½¤³¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¡£
¡¡¸å¤í»Ñ¤ÎÈ¬ÌÚ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍö»Ò¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éô²°¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍö»Ò¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¡£Íö»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥«¡¼¥É¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë²Ï¹ç¤ÈºÊÉ×ÌÚ¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿½½Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢Íö»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢(¤¢¤ó¤Ñ¤ó)´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿ÍÃ£¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È¡¢¤¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡»ØÎØ¤¡¤¡¤¡¤¡¡¢¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤â¤¦¥¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖÄ«¥É¥é¶þ»Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤ÇÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö(½ÐÀ¬¤·¤¿) ¹ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢Ìµ»ö¤Ë¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤è¡ª¡×
¡¡¡ÖÍö»Ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤è¡Ä¤½¤·¤ÆÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡ª¡×