佐世保市の中学生が地域の魅力を発信しようと、地元のグルメや風景をデザインしたオリジナル商品を開発しました。

佐世保バーガーなど、地元グルメをモチーフにしたエコバッグに、

自然豊かで美しい、佐世保の風景がプリントされたTシャツやタオルも。

デザインしたのは、すべて中学生です。

（福石中学校 鎌田 翔雷さん(3年)）

「キャッチフレーズは “佐世保の夕日を広めたい”。

佐世保には豊かな海と綺麗な夕日がある。この夕日と、九十九島の景観をたくさんの人に知ってもらいたい」

佐世保市の福石中学校の『新・佐世保魅力発信プロジェクト』。

総合的な学習の時間の一環で企画からデザイン、販売に至るまで生徒が主体となって行い、地域の魅力を、より多くの人に伝えることを目指しています。

25日の販売会に向けてポスターを製作するなど、PR活動も生徒たちが行ってきたそうです。

（買い物客）

「Tシャツを買いました。イラストもすごいかわいくて。最初は写真かと思ったけれど、生徒が描いたと聞いて、ぜひ手に入れたいと。佐世保のものを取り込んでいて感心しました」

（福石中学校 熊本 楓さん(3年)）

「環境汚染など問題はあるが、きれいな夕日を保っていきたいという思いがある。

まだ魅力はいろんな人に伝わっていない。全国、県内、たくさんの人に佐世保の魅力についてもっと知ってほしい」

商品は来月10日に行われる「ツール・ド・九州」の、佐世保クリテリウムの会場でも販売する予定です。