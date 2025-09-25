25日、北海道の国道で10台の車が衝突し車をぶつけた運転手が逃走しました。警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。警察は、この事件に関連し25日午後、恵庭市の工場に侵入した疑いで33歳の男を逮捕しました。

■衝突後に車残し逃走 衝突された運転手は

防犯カメラが捉えたのは、車の間をすり抜けるように走行する1台の車。この後、起きたのが複数台の車が巻き込まれたひき逃げ事件です。

衝突された運転手

「突然、衝撃。次から次にぶつかって、最後にあそこで止まった」

規制線の奥に止まる複数台の車。エアバッグが膨らみ、窓にはクモの巣状のヒビ。さらに後方に止まる自衛隊の車もタイヤに被害が確認できます。

「2〜3回車体を当てられた」との通報があったのは午前9時20分です。現場は北海道恵庭市の国道で、直線が続く見通しのいい一本道です。横断歩道を先頭に複数の車両が3車線を塞いでいました。

50代の女性など2人が病院に搬送されました。命に別条はないということです。

衝突された運転手

「信号待ちの状態で止まっていたんです。最初にぶつかったのは、おそらく自衛隊の車、自衛隊の車の横にぶつけて、すごいスピードだったからすり抜けて走ってきた」

衝突したとみられるのが茶色の車です。近くの防犯カメラには、衝突直前とみられる様子が捉えられていました。周りの車と比べると、かなりのスピードを出しているように見えます。

警察によりますと、運転手は衝突後に車を残したまま、現場から逃走したということです。

衝突された運転手

「何事かと思ったら、茶色の車から人が降りて、向こう側に走って行ったんです。自衛隊の方が大声をあげて『逃げるな』と言ったけど、そのまま逃げて行った」

――男ですか、女ですか

衝突された運転手

「男、若い方ね。多分20代だと思う。20〜30…20代後半くらいの感じ。すごい勢いで走って行ったよ。慌てたというか、向こうも動転してただ逃げるだけの感じ」

■“盗難車”が侵入し衝突する事件も 車を盗まれた人は

そしてひき逃げ事件の後、すぐ近くで複数の別の事件が起きていたことが新たにわかりました。

ひき逃げ事件直後の午前9時25分ごろ。200メートルほどの場所にある中学校のグラウンドに車が侵入し衝突。運転手の男性が逃走する事故が起きました。

その車は、強盗事件によって奪われた盗難車だといいます。被害者に話を聞きました。

車を盗まれた人

「（犯人と）出くわしちゃった。恐ろしいですね、ここから（額）血流してうわーって。なんだこのやろう！ みたいな感じで（車の）戸をあけられて。抵抗しますよね」

「最終的には引きずりだされて、道路に引きずりだされたときに2人ともつかみ合いになって、この辺殴られてウーと思ったときに、ぼくの車を乗って逃げて行った」

体には、犯人と争った際にできたという傷がありました。

車を盗まれた人

「必死の状態でした。とりあえず生きていてよかった」

そして通報を受け駆け付けた警察官が、犯人に似た人物を発見。工場敷地内に侵入したことから、恵庭市のパート従業員、今北知宏容疑者（33）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、黙秘しているといいます。

連続して起きたひき逃げ事件と強盗事件。警察は関連を調べています。