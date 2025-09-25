ドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日、メジャーに復帰。同日の敵地・ダイヤモンドバックス戦でリリーフとして復帰登板を果たした。地元ロサンゼルスの放送局「SPORTSネットLA」の試合後番組で、コメンテーターたちが佐々木の好投を絶賛する場面があった。

5月9日（同10日）以来となる、メジャーのマウンドに上がった佐々木。7回攻撃中から入念に投球練習を行い、満を持してマウンドへと向かった。7回の先頭マッキャンをスプリットで三ゴロ、続くタワを直球で見逃し三振。3人目の打者・バルガスの初球にこの日最速の99.8マイル（約160.6キロ）を計測。最後は99.5マイル（約160.1キロ）直球で空振り三振に仕留め、危なげなく3者凡退で終えた。

試合後の地元番組で解説コメンテーターを務める元MLB選手のジェリー・ヘアストンJr.が「佐々木朗希は本当にエグかった」と大絶賛した。

「フォーシームは膝元に矢のように刺さっていた。投球フォームも事前よりも整っていた」などと解説した。

さらに「まさに“大物感”もあった。朗希にとって、今季は順風満帆ではなかったが、トンネルの先に光が見えてきているし、彼も理解している。ドジャースにとっては、秘密兵器を見つけたかもしれない」と称賛が止まらなかった。