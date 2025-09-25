国内最大のゲーム展示会「東京ゲームショウ（ＴＧＳ）」が２５日、千葉市の幕張メッセで開幕した。

２・５兆円規模に急成長した日本のゲーム市場を狙い、４０以上の国・地域から１１３６の企業・団体が出展し、とりわけ中国勢が攻勢を強めている。（中山知香、寺田航）

中国企業の各ブースでは来場者の長蛇の列が目立ち、「１２０分待ち」の立て札もみられた。その一つ、ネットイースグループは、スマートフォン向けなどに展開する新作ソフト「無限大ＡＮＡＮＴＡ」を披露した。

アニメ風の様々なキャラクターを操作し、街を探索する新感覚のロールプレイング・ゲームで、担当者は「従来のゲームとは違った体験ができる」と話す。

３５回目の開催となる今年は、昨年を１５％上回る１１３６の企業・団体が出展した。初めて１０００を超え、海外勢が６１５と半分強を占める。主催する一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会の辻本春弘会長（カプコン社長）は開会式で、「規模は記録更新を続けている」と語った。来年は会期を１日多い５日間に増やすという。

ゲーム業界の年鑑「ファミ通ゲーム白書」によると、国内のゲーム市場は２兆５８５５億円規模と、この１０年で１・８倍に成長した。その７割を主にスマホ向けのモバイルゲームなどが占めているとみられ、中国勢が資金力を背景に数多くのソフトを日本向けにも投入している。

ゲーム機を中心としたハード分野では、任天堂やソニー・インタラクティブエンタテインメントの日本勢が優位性を持つ。ソニーは会場内に、「プレイステーション（ＰＳ）５」向けに発売予定の１４作品の試遊スペースを設けている。日本マーケティング統括責任者の中野真人さんは「ＴＧＳはユーザーの反応を肌で感じられ、制作者の思いや熱量を伝えられる貴重な場だ」と語った。

商機を狙った自治体の出展もみられる。対戦型のコンピューターゲームの腕を競う「ｅスポーツ」を通じた地方創生に取り組む群馬県は、県内に本社を置くヤマダ電機と共同出展した。新潟市はゲーム企業の誘致を目指し、担当者は「人材の多さや首都圏からの近さをアピールし、新潟の学生がそのまま働けるよう企業を誘致したい」と話す。

ただ、モバイルゲームの開発費は１作品あたり平均４億円超となり、参入障壁が高まる。ゲーム機やスマホの高性能化で作品の質に対する要求水準が厳しくなり、開発企業は人気シリーズに依存する傾向を強めている。

ＳＭＢＣ日興証券の前田栄二氏は「業界全体の成長には新しいヒット作を生み出していく必要がある」と指摘する。ＴＧＳは２６日までは企業向け、一般公開は２７〜２８日に開かれる。