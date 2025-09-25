TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」が、ゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」にブース出展。会場にてその様子を撮影できる機会を得たので紹介したい。

「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」は、芸人、そしてゲームクリエイターとしての一面も持つ野田クリスタルさん主演のバラエティ番組。独自の趣向を持つ"ゲームマニア”や"クリエイター”をゲストに迎え、ゲームカルチャーの魅力を届けている。

□「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」の公式サイト

イベント会場内、Hall8に設置されたブースはお世辞にも広いとは言えないが、装飾によって番組のセットをイメージした作りに。また、番組で実際に野田クリスタルさんが使用している「殿の軍配」が展示してあったりと、番組ファンであれば思わずテンションがあがってしまうものになっている。

ゲーム番組としてはもちろんだが、「野田クリの野望」の魅力の1つとして挙げられるのが、殿である野田クリスタルさんに仕える家臣のマッチョ芸人たち。ブースではそのマッチョ芸人たちが毎日待機しており、一緒に写真を撮ることが可能なのだ。

さらに、写真撮影を行なった人には、番組に出演歴のあるメーカー・カイロソフトとコラボしたオリジナルステッカーがプレゼントされる。

一緒に写真を撮れるのは、しんやさん、大石ライアン大祐さん、にしだっくすさん、ブラゴーリ大ちゃんさん。しんやさんは期間中毎日居るとのことだが、他の方は不定期でブースに待機しているという。タイミングが合えば複数のマッチョ芸人に囲まれて写真を撮ってもらえるかもしれないので、ぜひ足を運んでみてほしい。

番組のセットをイメージしたブース

番組で実際に使用している「殿の軍配」が展示されている

「殿の軍配」と同じものを手に取ることができる

ブースには毎日番組に出演している家臣、マッチョ芸人たちが待機していて一緒に写真撮影ができる。来場者の方の許可をいただけたのでその様子をパシャリ。シャッターを押す瞬間に好きな言葉を一緒に叫んでくれる

この日ブースにいたのはこの御三方。左から大石ライアン大祐さん、ブラゴーリ大ちゃんさん、しんやさん

違うポーズをお願いしたら快く対応してくれた

写真撮影をすると、カイロソフトとのコラボステッカーが貰える。ここでしか手に入れることができないのでぜひゲットしていただきたい