¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Æ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¥¢¥ó¥Áá¤ÎÀ¼¤Ï¡Ö½ÉÌ¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£¸ÀïÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀ¤³¦Àï¤Ë¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¥ä¥Ä¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¥ä¥Ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¿¤µ¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆá¿ÜÀî¡£À¤³¦¤ò³Í¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥Á¤Ø¤ÎÅú¤¨¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¹Í¤¨¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ÉÌ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÅÄÃæ¹±À®»á¤«¤é¤Ï¡¢¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¤ÎÃæ¤Ç¶¯Å¨¤ÎÂó¿¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÉÝ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤âÆá¿ÜÀî¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÝ¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Ëè»î¹ç¡¢À¤´Ö¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤¦¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤â¤¢¤¿¤Õ¤¿¤¹¤ë´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÊâ°ìÊâ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¿Ä¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î»ÑÀª¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£¸ÀïÌÜ¤È¤¤¤¦Áá¤µ¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÀïÅþÃ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¸ÀïÌÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Æñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¾ï¼±¤ÇËÍ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¥ä¥Ä¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¥ä¥Ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈàÇ³¤¨¤ëÆ®º²á¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÌ¾¸À¡ÖÃöÌÚ¤Î¾ï¼±¡¢Èó¾ï¼±¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å¤«¤é¡Ö²¶¤¬É¬¤º¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÆ¸¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ë²Ì¤Ç¾ï¼±¤òÊ¤¤»¤ë¤«¡£