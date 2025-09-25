神通川流域で発生した四大公害病の1つ、イタイイタイ病。去年、存命していた唯一の認定患者だった93歳の女性が亡くなりました。

きょう、遺族が女性が痛みに苦しみながら生き抜いた姿を語り部として子どもたちに伝えました。



清水記者のリポートです。

義理の母の思いを受け継ぎ 語り部に

◆中坪勇成さん

「イタイイタイ病患者として、耐え難い痛みをずっと感じていたキミ子ばあさんですが、他の人たちの前では、その痛みを我慢して、普通の人のように振る舞っていたのだと思います」





きょう、富山市のイタイイタイ病資料館では、近くの神保小学校の5年生、35人が真剣な表情で話を聞いていました。語り部を務めたのは、中坪勇成さん（75）です。義理の母・キミ子さんは、存命していた唯一のイタイイタイ病認定患者でしたが、去年8月に亡くなりました。

2022年8月、イタイイタイ病に認定された中坪キミ子さん、当時91歳。

認定直後は、名前や顔は非公表でしたが取材に応じてくれていました。



キミ子さんは小さい頃から農業に従事していました。



◆中坪キミ子さん

「田んぼに行ったら昔、川水ばっかり飲んで川水がまたきれいだった。下の石まで透き透きに分かった。カドミウムみたいそういうもん入っとったのか、だけど私が飲んだ時には透き透きだった」



被害地域では多くの人が同じように生活していました。



重金属のカドミウムは、神通川上流の神岡鉱山から垂れ流されていました。



水やコメなどから体内に入ると、時間をかけて腎臓の機能が低下し、その結果、骨がもろくなる公害病です。

そばで感じた「耐え難い痛み」 イタイイタイ病の苦しさを子どもたちに伝える

息子の勇成さんは耐え難い痛みを抱えながら生き抜いた母の様子を子どもたちに伝えました。



◆中坪勇成さん

「キミ子ばあさんが『ああ痛い、ああ痛い』と言いながら何度も起きてくるのです。だいたい2時間おきくらいに起きてきますから、本当に痛いんだなと思いました」



子どもたちは遺族の言葉から、「イタイイタイ病」の苦しさを感じていました。

◆神保小学校 5年生の男の子

「『痛い痛い』って言いながら起きてしまうのが怖いなと思いました」



◆神保小学校 5年生の女の子

「悪いことをしてない人が、治らない病気になるのが、すごい大変な病気だなと思いました」



中坪さんが語り部として話すのはきょうで2回目でした。



イタイイタイ病資料館によりますと、現在活動している語り部は中坪さんを含めて12人です。



◆中坪勇成さん

「将来も環境問題とかそういうことに対しては、きちんと話して伝えていきたいなと」



中坪さんは今後も活動を続けていきたいと決意を語っていました。