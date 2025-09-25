ファンシー土産にときめきが止まらない。魚津で必ず立ち寄りたい、夢の「真珠コーナー」へ

魚津旅でぜひ立ち寄ってほしいのが、「魚津水族館」に隣接するレストハウスの1Fにあるお土産物屋さん「真珠コーナー」だ。お土産物屋でありながら、そのひとことでは決してくくれない唯一無二の空間に、日本各地からファンが訪れている。たくさんのアイテムがひしめき合う魅惑の場所で、お気に入りに出合おう。

昭和〜平成のレトロなアイテムがひしめき合う店内は圧巻！

「真珠コーナー」の店内に一歩足を踏み入れると、まずはとんでもない物量に圧倒される。雑貨店やファンシーショップに胸をときめかせた経験のある人や、掘り出し物を見つけることが大好きな人は、心の昂りを覚えるに違いない。

まず目に飛び込んでくるのは、星の砂や小さなガラスのオブジェ、キッチュさがかわいいアクセサリー、お花型の風鈴など、全国各地の観光地で目にするような、昭和や平成の空気を纏ったアイテムたち。子どもの頃の記憶がよみがえって懐かしい気持ちが湧き上がったり、初めて見て新鮮に感じたり。人それぞれに異なるワクワクを味わえるはず。

オリジナルのフロッキーアイテムが大人気♡

ここにしかないものを求めて、「真珠コーナー」には全国から人がやって来るが、なかでも、オリジナルのフロッキーアイテムをお目当てにしている人は多い。なんともいえない愛らしい表情に、絶妙なカラリーング。夢中になる人が続出するのも納得のかわいらしさである。

フロッキーアイテムは売り切れることもしょっちゅうという人気ぶりで、新しく作る際に表情やカラーが微妙に変わることも。また、製造している工場の状況によっては二度と作られない生き物もあるのだというから、まさに一期一会。ちなみに爽やかな水色は、真珠コーナーのオリジナルカラー。

鉱物に化石も大充実。オリジナルグッズやミラたんも！

「真珠コーナー」には鉱物や化石も種類豊富に販売されていて、全国からマニアがやって来るという。また、店名のとおり、真珠や珊瑚などのアクセサリーもショーケースにずらり。お店のロゴが入ったオリジナルグッズや魚津のイメージキャラクター・ミラたんグッズも買える。

「真珠コーナー」で出合った私的お宝たち

ここでは、これまでに「真珠コーナー」で購入したアイテムを紹介していく。現在は販売されていないものもある。

お土産物店、ファンシーショップ、博物館、おもちゃやさんなど、さまざまな顔を持つ「真珠コーナー」。店主の方にアイテムのことを尋ねると、「僕もよくわからないんですけど…」と言いながら、いろいろな興味深いお話を教えてくれるのも素敵な経験になった。

お店にいる間にも、遠方からやってきた人や、地元の子どもたちなど、いろいろな人が楽しそうに商品を手にとっていたのが印象に残る。ここで紹介したアイテムは本当にごくごく一部。百聞は一見にしかず、自分だけのお気に入りを見つけに、ぜひ足を運んでみて！

真珠コーナー

Infomation

富山県魚津市三ヶ1390TEL. 0765-24-6129営10:00〜16:00休みは魚津水族館に準ずる

真珠コーナー公式Instagram