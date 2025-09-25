¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥á¥¬¥®¥é¥¹ G¾ÃÌÇºîÀï¡ÙS.H.MonsterArts¤Ë¡Ö¥á¥¬¥®¥é¥¹ ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥á¥¬¥®¥é¥¹ G¾ÃÌÇºîÀï¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.MonsterArts ¥á¥¬¥®¥é¥¹ ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î26Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.MonsterArts ¥á¥¬¥®¥é¥¹ ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×(22,000±ß)
¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥á¥¬¥®¥é¥¹ G¾ÃÌÇºîÀï¡Ù¤è¤ê¡Ö¥á¥¬¥®¥é¥¹¡×¡Ö¥á¥¬¥Ë¥å¡¼¥é¡×¡Ö¥á¥¬¥Ì¥í¥ó¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¬¥®¥é¥¹ ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤¬S.H.MonsterArts¤ËÅÐ¾ì¡£
¸¶·¿À©ºî¤Ï¿ô¡¹¤Î²ø½ÃÂ¤·Á¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼ã¶¹¿·°ì»á¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ìÎ©ÂÎ²½¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ÊÂ¤·Á¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÌ¿§¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¬¥®¥é¥¹¡×¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê²Ò¡¹¤·¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤âÅ°ÄìÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎòÂåS.H.MonsterArts¤Î²ÄÆ°µ¡¹½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºÙÀîËþÉ§»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊø¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ÄÆ°¤¬¼Â¸½¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ë¥å¡¼¥é¡×¡Ö¥á¥¬¥Ì¥í¥ó¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Ê£¿ôÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
TM & (C) TOHO CO., LTD.
