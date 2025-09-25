脇腹の引き締め＆柔軟性UPに！１日１セット【くびれ作り＆腰痛ケアに効く】簡単ポーズ
「お腹まわりをスッキリさせたい」「腰のハリをやわらげたい」という方におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【アルダ・マッチェンドラ・アーサナ】です。腰をひねるシンプルな動きで、脇腹や腰まわりの筋肉を刺激し、くびれ作りや柔軟性アップに効果的。さらに背骨や腰をやさしく伸ばすことで、腰痛ケアにもつながります。
アルダ・マッチェンドラ・アーサナ
（１）床に体育座りして、背筋を真っ直ぐ立てる
（２）左脚を外側に倒し、倒した脚をそのまま右脚の隙間に通してかかとをお尻の横につける
（３）右手を体の後方につき、左ひじを曲げて立てているひざの外側に添える
（４）背筋を真っ直ぐにキープしたまま上半身を右側へねじっていき、ねじりきたところで３呼吸キープする
▲ひじでひざを押してサポートしつつ真後ろを向くイメージです
反対側も同様に行います。なお、腰の位置が下に落ちて背筋が丸まってしまった状態になってしまうと期待する効果をきちんと得ることができないので、実践時は注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞