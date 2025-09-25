「服選びに悩む」人へ！【ROPÉ PICNIC】ママ店員さんの「秋コーデ」が参考になる♡

秋服選びに迷ってしまったら、ビビッとくるアイテムを単体で探すよりも、真似したいコーデからGETすべきアイテムを考えてみるのがおすすめです。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のママ店員・nozomiさんの秋コーデに注目。ハンサムからフェミニンまで、自由なテイストでコーデを楽しむおしゃれ店員さんならではの参考にしたいコーデ術をお届けします。

ジャケットライクなシャツでハンサムに

ジャケットライクに羽織れそうなスエード風素材のシャツとジーンズを合わせたハンサムコーデ。オーバーシルエットのシャツがこなれ感を演出しつつ、インナーにシアートップスを合わせることで女性らしい色気も感じさせる着こなしに。ブラウン × スエード風という秋らしさとトレンド感あふれるシャツは、コーデの主役としてチェックしておきたいところ。

秋の主力ジャケットはボウタイブラウスで華やぎを

プラスワンでコーデをキレイめに寄せてくれる端正なジャケットは、秋こそ存分にコーデを楽しみたいアイテムのひとつ。ゴールドカラーのボタンが華やかさを添えてくれるジャケットに爽やかなブルーのボウタイブラウスを合わせれば、オンオフ問わず頼れるレディライクな装いが完成しそうです。あえてイージーなジョガーパンツを合わせて抜け感を出すバランスも真似してみて。

デニム調のシャツをキャメル色のスカートで品よく

落ち感のあるデニム調のシャツは、シャープなIラインスカートを合わせることでエレガントな雰囲気に着地。カジュアルな雰囲気になりがちなデニム調のシャツも、秋らしいキャメルの色味とシルエットが美しいスカートとならキレイめに寄せやすく、コーデの幅が広がりそう。濃いめのネイビーに品よく映えるパール調のネックレスも、コーデをフェミニンに仕上げるポイントに。

レザー調のスカートで上品に鮮度を高めたワンツー

この秋の注目カラーである鮮やかな赤のカーディガンに、合成皮革素材のフレアスカートを合わせた上品なワンツーコーデ。レザーがトレンドキーワードとして挙がるこの秋、ジャケットや小物以外でレザー調のアイテムを取り入れるとグッとコーデの鮮度を高められそう。淡いベージュなら素材の主張が強くなりすぎず、目を引く赤とも喧嘩せずにまとまりやすくなります。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ