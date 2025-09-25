内側からにじむ血色感！大人の抜け感を叶える【血色ヌードメイク】新作プチプラコスメ３選
この秋のトレンドメイクの中で、特に注目を集めている【血色ヌードメイク】。派手な色を使わず、内側からにじむような血色感をまとい、健康的で抜け感のある仕上がりを叶えるメイクです。シンプルながら洗練された印象に仕上がるため、大人世代にも相性抜群。そこで今回は、そんな血色ヌードメイクに最適な「新作プチプラコスメ」を紹介します。
超うす膜で崩れにくい！理想のヌード肌を叶える新色ファンデ
ベースづくりこそ、血色ヌードメイクの要。そこで注目したいのが、フェス級の汗でも崩れにくいと人気のメイベリンニューヨークの「SPステイ ルミマット リキッドファンデーション」。待望の新色が登場し、明るいトーンながら白浮きせず自然な仕上がりを実現します。
▲メイベリンニューヨーク「SPステイ ルミマット リキッドファンデーション」 新色２色 SPF12/PA+++ 各￥2,992（税込）
くすみや影を飛ばしてフラットな肌に整えたいなら「N01」がおすすめ。明るさと同時にほんのり血色感を加えたいなら「C05」をチョイスしましょう。厚塗り感のない超うす膜処方だからこそ、次に重ねるチークやベージュ系アイシャドウが引き立ち、ヌーディなベースを格上げしてくれます。
とろける質感で高保湿！血色感リップで旬な口元に
血色ヌードメイクの仕上がりを左右するのがリップ。2025年9月12日に発売されたリンメル ロンドンの新作「オーマイグロス リップバターバーム」は、バターのようにとろける高保湿バーム。乾きにくく、自然な血色感をプラスしてくれます。
▲リンメルロンドン「オーマイグロス リップバターバーム」 全６色 各￥1,540（税込）
スクワランやヒアルロン酸Naなどの保湿成分を贅沢に配合。000「バニラフロスト」は色がつかないため手持ちのリップに重ねてニュアンスチェンジに。004「レッドベルベッド」は単色でフレッシュに仕上がるほか、ダークカラーに重ねればほんのり血色感をプラスできます。バニラの香りに癒されながら、ケアもメイクも叶う万能リップです。
内側からにじむ頬を演出！自然体に仕上がるチーク
最後におすすめするのは、トーンの新作チーク「ペタル フロート ブラッシュ」の“05ローズティント”。太陽の光を浴びたようなヘルシーなローズカラーで、頬に自然な血色感を与えてくれます。
▲トーン「ペタル フロート ブラッシュ」 05ローズティント ￥3,300（税込）
柔らかな粉質とボタニカルオイル配合で、しっとり密着し粉浮き知らず。目の下あたりから外側へ大きく広げるようにのせれば、内側からにじむようなナチュラルな仕上がりに。血色ヌードメイクの抜け感を際立たせる、旬のマストアイテムです。
この秋注目の【血色ヌードメイク】は、大人の肌に透明感と健康的な血色をプラスしてくれる新定番。今回挙げたコスメは、いずれもプチプラながら実力派。秋らしい抜け感と大人のこなれ感を楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞