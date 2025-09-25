¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÈÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¿²´ÖÃå»Ñ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤¿»Ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¢£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÈÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¿²´ÖÃå»Ñ¡¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Î¿²´ÖÃå»Ñ①～②
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÈÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿ó¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¡¢ÅÐÈþ»Ò¤ÏÍá°á»Ñ¤ÇËí¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ç¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤¿»Ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Î¿²´ÖÃå»Ñ¤Ç¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£