【動画】深澤辰哉と渡辺翔太の「カリスマックス」ダンス／佐久間大介・目黒蓮・ラウールの「カリスマックス」ダンス①～③

Snow Man公式SNSにて深澤辰哉と渡辺翔太が教室で踊る「カリスマックス」ダンス動画が公開された。

ふたりは教室の机に隣同士で座り、深澤は画面左側、渡辺は画面右側にむけて息ぴったりのカリスマックスポーズをきめ、ダンスがスタート。

ひたすらお互いニコニコで踊り、最後はギャルピース風に画面ドアップでカリスマックスポーズをきめ動画が終了する。

ふたりの間からは、後ろで目黒蓮・佐久間大介・ラウールが“カリスマックス”の歌詞に合わせて、天井を見つめる仕草をしたりわちゃわちゃしている姿も。

ファンからは「これぞ一軍男子」「しょっぴーずっとにこにこ」「悪友最高」「ふっかギャルみ感じる」などの声が集まっている。

別の投稿では教室で、佐久間大介・目黒蓮・ラウールが踊っている動画もアップされている。