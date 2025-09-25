続けるほどウエストが細くなる。１日15回【お腹のサイズダウンにつながる】簡単習慣
とにかく「お腹をサイズダウンさせたい」と感じている方こそ習慣に採り入れたいのが、動きと呼吸を連動させて行うピラティスの簡単エクササイズ【サイドレッグアップ】。お腹や脇腹の引き締めはもちろん、体幹の強化も叶うので、続けるほどウエストが細くなっていきます。
サイドレッグアップ
（１）床に横向きに寝て両ひざを軽く曲げ、手をつきながら上半身を持ち上げる
▲ひじが肩の真下にくるように手を床につけます
（３）脚が上がりきったら息を吸い、息を吐きながら元の位置へ下ろしていく
▲常にお腹は薄くしたままをキープします
（２）、（３）を15回繰り返し、その後反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹に力を入れたまま、脚を上げる際はお尻からかかとまでのラインをまっすぐにキープすること」がポイントです。また、脚の動きよりも「脇腹を縮めること」に意識を向けて実践してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
