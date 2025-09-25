本日の【上場来高値更新】 三井金、日精鉱など53銘柄
本日の日経平均株価は、円安基調と配当権利取りを支えに買いが優勢となり、前日比124円高の4万5754円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は53社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が目標株価を5500円→1万2300円に引き上げた三井金属鉱業 <5706> [東証Ｐ]、アンチモン価格急騰で収益予想と配当の大幅増額がサプライズとなった日本精鉱 <5729> [東証Ｓ]など。そのほか、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業
<2216> カンロ 東Ｓ 食料品
<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品
<3184> ＩＣＤＡ 東Ｓ 小売業
<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3543> コメダ 東Ｐ 卸売業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<4323> 日シス技術 東Ｐ 情報・通信業
<4396> システムサポ 東Ｐ 情報・通信業
<4491> Ｃマネージ 東Ｓ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5706> 三井金 東Ｐ 非鉄金属
<5729> 日精鉱 東Ｓ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6045> レントラクス 東Ｇ サービス業
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6540> 船場 東Ｓ サービス業
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業
<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業
<7817> パラベッド 東Ｐ その他製品
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
