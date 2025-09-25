この記事をまとめると ■フォークリフトは物流を支える重要な乗り物だ ■敷地内であってもフォークリフトの使用には資格が必要だ ■重大事故につながりやすい乗り物なので安全面も考慮されている

フォークリフトに触ってみた

その姿を知らない人は少ないであろうフォークリフト。いまさら説明するまでもないが、物流においては必要不可欠であり、フォークリフトがなかったら荷役はとんでもなく時間と労力がかかる作業になってしまう。

そんなフォークリフトだが、じつは私有地内であっても運転するには免許が必要だ。これはよく勘違いされている部分でもあるが、公道を走らないならフォークリフトの運転に免許は必要ないというのは大きな間違いだ。そして筆者はフォークリフト免許をもっていない。しかし、どうしてもフォークリフトに乗って操作したかった。

そこで今回は地元の物流倉庫にお願いして、フォークリフトの疑似体験をさせてもらうことにした。

最初にお断わりしておくと免許をもたない筆者がフォークリフトを実際に動かしたり、荷物を移動させることはできない。そのため、あくまでも疑似体験ということで、いろいろなフォークリフトを触らせてもらってのリポートだ。具体的には、使い方を教えてもらって、ちょっとだけレバーを動かす程度のことだったが、じつに発見と驚きの連続だったのでご報告しよう。

最初は無免許の筆者でも使うことができるハンドフォークリフトからだ。

ご覧のとおり、構造はいたってシンプルで動力は一切なし。移動はもちろん、荷物の上げ降ろしなどすべてが人力だ。使い方はハンドル部分を上下に動かせば前方のツメ部分がもち上がり、ハンドルについているレバーを握ればツメが下がるので、使い方自体も非常に簡単といえる。

使い方は画像のとおり、ツメをパレットに差し込んだら、あとはツメを少し上げてから引っ張れば簡単に重い荷物をパレットごと移動させることができる。このときハンドフォーク初体験なら、誰もが驚くのが操作するときの軽さだろう。

ハンドフォーク自体の重さがあるために、一見するとすごい力を入れないとパレットごと移動させるのは難しいと勘違いしがちだが、実際は拍子抜けするほど軽く移動させることができるのだ。

もちろん床面がフラットであることも関係しているが、見た目ほど力が必要ないのは経験者にしかわからない驚きといえる。

資格が必要な理由に納得

さて、次はウォーキーフォークリフトの疑似体験だが、その前に少しだけ予備知識を書いておこう。

ウォーキーフォークリフトとは、歩行操作式のフォークリフトのことで、操作する人間の搭乗スペースがないのが特徴だ。簡単にいえばハンドフォークリフトに移動とツメを動かす動力が付いた形だ。よく見かけるフォークリフトと比較すると世間の認知度は低いが、世界のフォークリフトの30％ほどは、歩行操作式だといわれるほどの普及率なのだ。

さて、このウォーキーフォークリフトの疑似体験だが、免許がない筆者は一部のスイッチを押せるのみ。移動も荷物の上げ下ろしもできないなら、単純にスイッチオンとツメの上げ下ろしをやらせてもらった。もちろん荷物はナシだ。

ウォーキーフォークリフトの場合、ツメの操作はスイッチで行なうことになる。ハンドフォークの場合は、ハンドル部分を上下に動かすことでツメを動かしたが、ウォーキーフォークリフトに付いているハンドルは移動時の方向を決めるための装置だ。移動の場合は、ハンドル部分に前進後進のスイッチがあるので、これを指で操作して移動させる。そしてツメの上下もハンドル部分にあるスイッチで行うことができる。

実際にパレットをもち上げてもらったが、パワフルという表現がピッタリだった。

では、ここで今回の疑似体験で新鮮に感じたことを紹介しよう。それは進行方向とハンドル操作が逆ということだ。画像の説明をすると、進みたい方向は左なのだが、ハンドルは右に切られている。どうしてこうなってしまうかというと、フォークリフトが後ろのタイヤが動く後輪操舵だからだ。

これは、狭いスペースでも小まわりが利くように設計されているからだが、実際に見てみたいとわからない目からウロコのポイントだった。歩いて使うウォーキーフォークリフトでさえこんな具合だから、実際の搭乗型フォークリフトを操作が簡単ではないことが想像できた。

では最後になったが、ウォーキーハンドリフトの安全面について触れておこう。

歩いて使うという性格上、どうしても操縦者と本体の距離は近くなってしまう。そして後退するときに車体の下に操縦者のつま先が入り込まないようにゴムスカートで守られている。

今回動かせたのはハンドフォークリフトとウォーキーフォークリフトだけだったが、このほかにもリーチフォークリフトとカウンターフォクリフトが控えているのだ。フォークリフトの疑似体験は、さらなるフォークリフトへと続いていく。乞うご期待！

取材・撮影協力

（株）ロジ・テック トーシン

神奈川県川崎市宮前区馬絹2-2-31

https://www.to-sin.com/