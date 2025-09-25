セカンドバッカーの楽曲「嵐の夜に」が、MBSドラマフィル『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』の主題歌に決定した。

バンドにとって史上初のドラマ主題歌を務めることになったMBSドラマフィル『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』は、“相手を本気で好きになったら恋フレは即終了“という絶対的なルールのもと、完璧なはずだった二人の関係が、デートを重ねるうちに、ルールでは割り切れない本物の感情が芽生え始め、不器用な大人たちが「恋人未満」から本当の幸せを見つけるまでを描く、ビターだけど甘い契約ラブストーリー。

©「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」製作委員会・MBS

その主題歌となる「嵐の夜に」は、ありのままの相手を想い合うような歌詞と落ち着いたメロディーが本作の主人公の心情を描いているかのような楽曲となっている。

セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかりだった。＞を開催中。ツアーファイナルは10月21日に過去最大規模となる恵比寿LIQUDROOMでのワンマンライブとなる。チケットは一般発売中。

■セカンドバッカー こうへい（G,Vo）コメント

今回『恋フレ』の主題歌に選んでいただき、とても嬉しく思っています！

この曲「嵐の夜に」はもともと自分たちの想いを込めて作ったものですが、ドラマの物語と重なる部分が多く、新しい響きを感じました。

登場人物たちの心情とともに、音楽が物語を彩ることを願っています！

■「嵐の夜に」 Streaming＆Download：https://secondbacker.lnk.to/arashi_no_yoruni

■MBSドラマフィル『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』

2025年10月2日（木）より放送スタート 原作：「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」

原案: 紺野潤

ネーム：綺咲スズ

制作：SORAJIMA / Minto Studio

出演：樋口幸平 川津明日香

阿部顕嵐 松本大輝 椛島光 櫻井亜蓮 濱岸ひより 加治将樹

監督：澤田育子 高橋雄弥

脚本：渋谷七味 松ケ迫美貴 生粼文乃

音楽：菅野みづき

制作プロダクション：スタジオブルー

製作：「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」製作委員会・MBS

主題歌：セカンドバッカー「嵐の夜に」 ・放送情報

MBS：10月2日（木）より毎週木曜 25:29〜

テレビ神奈川：10月2日（木）より毎週木曜 25:00〜

テレ玉：10月6日（月）より毎週月曜 24:00〜

群馬テレビ：10月7日（火）より毎週火曜 24:30〜

とちテレ：10月8日（水）より毎週水曜 23:30〜

チバテレ：10月9日（木）より毎週木曜 23:00〜 ・ドラマ「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」公式HP

https://www.mbs.jp/koifure/ ・ドラマ公式SNS

X：https://x.com/dramaphil_mbs/

Instagram：https://www.instagram.com/dramaphil_mbs/

TikTok：https://www.tiktok.com/@drama_mbs ・配信

TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり

さらにFODでの独占見逃し配信あり

◾️＜EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」＞ 2025年10月05日（日）新潟CLUB RIVERST（SOLD OUT）

w/アンと私

2025年10月18日（土）札幌Bessie Hall（SOLD OUT）

w/KOHAKU

2025年10月21日（火）恵比寿LIQUIDROOM

ワンマン 一般発売中：https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/