¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢¥½¥í¥³¥ó10¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«¡Ü¡ØOTOGIMASHOU¡ÙÀè¹ÔÇÛ¿®Âè2ÃÆÈ¯É½
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ë2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤è¤ê¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¡Ø¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥³¥ó10¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡ã¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2¸ø±é¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä±é½Ð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¹â¾ë¤Î¥½¥í¥³¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¸æ²ÀÈ¸¡É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¼¤Ò¹â¾ë¤ÎÁÛ¤¤¤äÅö»þ¤ÎÇ®¶¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀè¹ÔÇÛ¿®Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖLovely Monster¡×¤È¡Ö¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ò´Þ¤à7¶Ê¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖLovely Monster¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â¾ë¥½¥í¶Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¥³¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏËÜÆü¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡Ê¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÏCD1Ëç¤ÈBlu-ray2Ëç¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£CD¤Ë¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢2024Ç¯¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ömessage¡×¤ä¡¢¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê5¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢[Bonus Track]¤È¤·¤Æº£Ç¯5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ø¤Ï¤Æ¤Ê¡©¤ò²òÌÀ Ì¾ÃµÄå¤ì¤ËÉ±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Blu-ray DISC1¤Ë¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î2¸ø±é¡¢Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢DISC2¤Ë¤ÏMV¤¬¿·¶Ê´Þ¤à5ËÜ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î2Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î4Æü¤ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¢10·î20Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤ÎÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëZepp¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãOTOGIMASHOW¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
ÇÛ¿®Æü¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°0»þ [9·î30Æü(²Ð)24»þ]
³Ú¶Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¥ê¥ó¥¯¡ÊÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡Ë¡§https://renichan.lnk.to/OTGDG
¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
Lovely Monster
·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê
¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª
¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª
M&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
message ¡Ê10/15ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
¥·¥ª¥ó ¡Ê10/15ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
BONUS. ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡© ¡Ê10/15ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
¢¨¡Ö08. message¡×¡¢¡Ö10. ¥·¥ª¥ó¡×¡¢¡ÖBONUS. ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©¡×¤Ï¡¢10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡¦²ñ¾ì
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¸©Ë¿½ê
¢¡2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¾ÜºÙ
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¢§9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë15:00¡Á
¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËËÜ¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ°¸Ì¾¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÅöÆü¤Ï°¸Ì¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òYouTube LIVE¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡ª
¢¨ÇÛ¿®¤Ï¥ê¥ß¥¹¥¿YouTube Live¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¤Ï°ì½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
10·î15ÆüÈ¯Çä¡¡¹â¾ë¤ì¤Ë 2nd ALBUM¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§CD+Blu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§KICS-94227
²Á³Ê¡§¡ï13,000 (ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï11,818)
¡¦¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¢§¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×1Ëç¡Û¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜºÊñÈ¯Á÷ÎÁ
ÆÃÅµ¡§¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó+¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ê10Ê¸»ú¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥óÅù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È/¥ì¡¼¥Ù¥ëÌÌ¤Ë¥µ¥¤¥óÅù¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÈÎÇä´ü´Ö
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¡ÁÈÖÁÈÇÛ¿®ÃæËøÍ½Äê
ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://limista.com/projects/6732?id=6732
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦Ì¤Äê¤Î²ñ¾ìÌ¾¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó·¸
kingpr.momoclo.cp@kingrecords.co.jp
¢¨¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè°Ê³°¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://renichan.lnk.to/2AL
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×
·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§KICS-94227
POS¡§4988003-659851
²Á³Ê¡§¡ï13,000
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
Lovely Monster
·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê
¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª
¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª
M&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
message
¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
¥·¥ª¥ó
BONUS. ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©
[Blu-ray]
DISC1¡§¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡Ê2¸ø±é¼ýÏ¿¡Ë
DISC2¡§MUSIC VIDEO 5ËÜ¡Ê¡Ö¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¤Ê¡×¡¿¡Öeveryday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¡¿¡Ö¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª¡×¡¿¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡¿¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
·ÁÂÖ¡§CD Only
ÉÊÈÖ¡§KICS-4227
POS¡§4988003-659844
Äê²Á¡§¡ï3,300
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢¡Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Ê¤Ï¤¬¤¥µ¥¤¥º¢¨200¡ß150¡ß5mm¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(¹â¤µÌó150mm)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê91Ð¡ß64Ð¡Ë¡¡
¡¦@Loppi¡¦HMV¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê44£í£í¡Ë
¡¦ELR Store¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡ÊA6¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡Ê90Ð¡ß65Ð¡Ë
¢£¡ã¹â¾ë¤ì¤Ë¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØOTOGIMASHOW¡Ù¡ä
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
17:00³«¾ì / 18:00³«±é / (20:00½ª±éÍ½Äê)
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
16:00³«¾ì / 17:00³«±é / (19:00½ª±éÍ½Äê)
2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
17:00³«¾ì / 18:00³«±é / (20:00½ª±éÍ½Äê)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.momoclo.net/otogimashow/
